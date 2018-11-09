Van'da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Kadın ve Aile Merkezinde belediye personeline “Kadına yönelik şiddet, koruyucu ve önleyici tedbirler” semineri verildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdiresi Öğretim Görevlisi Sema Sancak tarafından verilen seminere, personel büyük ilgi gösterdi. Verilen seminerde; kadına yönelik şiddetin türleri, yaygınlığı, kadın ve çocuk üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi, başvurulabilecek yollar, kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası ve ulusal mevzuat, şiddet önleme ve izleme merkezleri konusunda bilgiler anlatıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliği içerisinde çalışan kurum ve kuruluşların sorumluluklarının da anlatıldığı seminerde, köklü ve gerçekçi bir çözüm için çok taraflı bir mücadelenin gerekli olduğu vurgulandı.

Seminere; daire başkanları, belediye birim amirleri, belediyedeki kadın ve erkek personel katıldı.