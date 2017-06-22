Van’da kadir gecesi coşkusu

Tüm İslam aleminde büyük bir coşkuyla karşılanan Kadir Gecesi nedeniyle Van’ın en büyük camilerinden olan Yukarı Nurşin Camii’ne kadın, çocuk, erkek binlerce adeta akın etti. Burada yatsı namazı ve teravih namazını kılan vatandaşlar hep birlikte dua etti. Geceyi namaz kılarak ve dua ederek geçiren vatandaşlar İslam alemi ve Müslümanlar için dua ettiklerini ifade ettiler.

Yusuf Sarıkaya adalı vatandaş, Kadir gecesinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, “Buradaki coşkulu kalabalık bizleri heyecanlandırıyor. Rahmet, mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek Ramazan ayında insanların huzur, birlik, beraberlik noktasında bir gelmesi bizlere daha çok moral veriyor. Teravih namazımız kıldık. Tesbih namazı kılacağız. Geceyi ibadetle geçireceğiz. Bu büyük bir fırsat çünkü bin aydan daha hayırlı bir zaman o yüzden de günahlardan sıyrılmanın zamanı tövbe vakti inşallah sabah kadar ibadetle meşgul olacağız” dedi.

“Allah ülkemize barış huzur mutluluk versin”

Mehmet Nesim Ağırtaş da geceyi ibadetle geçireceklerini belirterek, “Herkesin kadir gecesini kutluyoruz. Allah dualarımız ve bütün Müslümanların dualarını kabul etsin ülkemize barış huzur mutluluk versin bol bereket versin ve dualarımız kabul etsin” diye konuştu.

Kadın ve çocukların da ağırlıkta olduğu camide çocuklar da arkadaşları için dua ettiklerini ve özellikle dünya çocukları ve Suriye’deki çocukları unutmadıklarını ifade ettiler.

“İpekyolu Belediyesi 2 bin kişiye kandil simidi dağıttı”

Öte yandan İpekyolu İlçe Belediyesi ise camide yaklaşık olarak 2 bin kişiye kandil simidi dağıttı. Türk Kızılayı da bir tarafta irmik helvası dağıtırken bir taraftan da kan bağışlarını kabul etti.

“Türk Kızılayı 20 bin kişiye helva dağıttı”

Türk Kızılayı Van Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Ertan, kent genelinde 20 bin kişiye irmik helvası dağıtacaklarını ifade ederek, “ Her yıl geleneksel olarak yaptığımız helva dağıtımını hem çarşıda hem de bu camimizde devam ettiriyoruz” dedi.

Türk Kızılayı Van Kan Bağış Şubesi doktorlarından Berkan Aksel karakaş, Ramazan ayında dolayı kan bağış sayısının oldukça düştüğünü belirterek, “Burada kan bağışı alıyoruz. İnsanlarımız gündüz oruç tutuklarından dolayı bizler de bu mübarek gecede halkımızdan kan bağışı kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Gecenin geç vakitlerine kadar ibadet eden vatandaşlar dağıtılan hep bir ağızdan dua ettiler.