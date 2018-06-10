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10 Haziran 2018 23:43

Van’da Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde Vanlılar camilere akın etti.

Van’da Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı

10 Haziran 2018 23:43


Van’da Kadir Gecesi münasebetiyle camilere akın eden binlerce kişi namaz kıldı, özelde Filistin olmak üzere bütün İslam alemi için dua etti. Van’ın birçok caminde yapılan programlara halk büyük bir ilgi gösterdi.


Merkezde bulunan Yeni Nurşin ve Hz Ömer Camilerine akın eden cemaat, içeride yer bulamayınca cami avlusunda ve parklarda namaza durdu.


İl merkezinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlarda binlerce kişi İslam coğrafyasında Müslümanların yaşadığı sıkıntıların sona ermesi için ellerini semaya kaldırarak dua etti.


Öte yandan kadınların da yoğun ilgi gösterdiği gecede, sabaha kadar namazlar kılınıp, dualar edilecek.




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