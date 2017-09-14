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14 Eylül 2017 10:46

Van’da kaldırım denetimleri sürüyor

Van’da zabıta ekiplerince yapılan kaldırım denetimleri devam ederken, kaldırım işgali yapan esnaflar ise uyarıldı.

Van’da kaldırım denetimleri sürüyor

14 Eylül 2017 10:46


Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve Sıhke caddeleri ile kentin ara sokaklarındaki kaldırımlar denetlendi. Kaldırımlara masa, sandalye ve eşya bırakıp işgal eden esnaflar uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan ve kaldırım işgaline devam edenlere ise cezai işlem uygulandı.


Vatandaşın rahat bir ortamda cadde ve sokaklarda gezebilmeleri için kaldırım denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirten Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, “İşgal nedeniyle vatandaşlarımız rahat bir şekilde kaldırımda yürüyemiyor. Kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımız kaldırım işgalinden dolayı tehlikeli bir şekilde caddeleri kullanmak zorunda kalıyor. Bundan sonra kesinlikle kaldırım işgaline müsaade edilmeyecektir. Edenler hakkında da gerekli cezai işlemler yapılacaktır” denildi.




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