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Van'da kapalı kasa kamyonette bin 200 paket sigara ele geçirildi

Van merkez Tuşba ilçesi sınırları içerisinde polis ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada bin 200 paket kaçak sigara ele geçildi.


Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Özalp karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada; aracın ön sağ ve sol koltuklarının taban kısmına zulalanmış; toplam bin 200 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.İ. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

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