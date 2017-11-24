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24 Kasım 2017 10:41

Van’da kar esareti

Van’da dünden bu yana belli aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kent merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreyi buldu.

Van’da kar esareti

24 Kasım 2017 10:41


Kent merkezinde araçlar ve iş yerleri kar altında kalırken, Van-Bahçesaray karayolu ise ulaşıma kapandı. Kent genelinde ise kar nedeniyle 222 mahalle ve 126 mezra olmak üzere toplam 348 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.



Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma tamamen kapandı


Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere yol açma çalışmalarına aralıksız devam ederken, Van-Bahçesaray karayolu ise ulaşıma tamamen kapandı. Açık olan yollarda ise tuzlama çalışmaları devam ediyor. Van’a yapılması planlanan uçak seferleri ise hava koşulları nedeniyle rötar yaptı.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, etkili yoğun kar yağışı beklendiği, kent merkezinde kar kalınlığının 22 santimetreyi bulduğu belirtildi.



Kent merkezde kar temizleme çalışmaları


Yoğun kar yağışının yaşandığı kent merkezinde ise Van Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, ana ve ara arterlerde kar temizleme çalışmasını devam ettiriyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ise gece saatlerinden İpekyolu Caddesi başta olmak üzere yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Eğitime kar engeli


Dünden bu yana belli aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Van’ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçesinde eğitime bir gün ara verilirken, kamuda çalışan hamile ve engelliler için de bir günlük idari izin verildi.


Öte yandan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da, sosyal medya hesabında üniversite öğrencileri için tatil haberini duyurarak, “Sevgili öğrencilerimiz, yoğun kar yağışı nedeniyle senatomuz üyeleriyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bugünü tatil yaptık. Sınavı olanların sınavları, birimlerin belirleyeceği tarihlerde yapılacaktır. Herkese iyi tatiller diliyorum” dedi.


Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta, esnaf ise iş yerlerini açmakta zorladı. Vatandaşlar; yılın bu zamanında, bu şekilde yoğun bir kar yağışı beklemediklerini söylediler.




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