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Van'da kar yağışı ve tipi etkili oluyor

Van’da dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde trafiği olumsuz yönde etkiliyorVan’da dün akşamdan bu yana etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Van'da dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde trafiği olumsuz yönde etkiliyor


Van'da dün akşamdan bu yana etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde trafik olumsuz yönde etkileniyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye gelerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından yol kardan temizlendi. Bölgede kar yağışı ile sis etkili olurken, sürücüler ise yollarına temkinli devam ediyor.

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