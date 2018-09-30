Van'da “Karacaoğlan'ı anma” gecesi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ünlü halk ozanı Karacaoğlan'ı anma etkinlikleri kapsamında “Karacaoğlan Şiir Gecesi” düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Van Devlet Tiyatrosu salonunda ünlü halk ozanı Karacaoğlan'ı anma gecesi düzenlendi. Geceye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tevfik Tepe, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Vanlıların yoğun ilgi gösterdiği anma gecesinde, mahalli sanatçıların oluşturduğu ‘Bizim Eller' grubunun seslendirdiği şiir ve türküler, davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Gecenin sonunda sanatçılara çiçek takdim eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, binlerce yıldır yaşatılan bu geleneğin devam ettirilmesinin önemli olduğunu belirterek, Karacaoğlan'a ait “Yüceden mi geldin sen seher yeli” adlı şiiri okumasıyla program sona erdi.