Van’da ‘Karate Dostluk Turnuvası’ nefes kesti

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve Bitlis’ten 15, Gürpınar’dan 15, Erciş’ten 12 ve Van merkezden ise 102 sporcunun katılımı ile Bil Koleji Spor Salonunda gerçekleştirilen ‘Karate Dostluk Turnuvası’na 2 ilden toplamda 144 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler ile farklı kilolarda bay-bayan kata ve kumite kategorilerinde karma takımlarının da katılımlarıyla yapılan müsabakaları Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İpekyolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar, Bil Koleji Eğitim Kurumları yöneticileri, beden eğitimi öğretmenleri, il dışından gelen aileler ve birçok sporsever izledi.

Çekişmeli sahnelerin yaşandığı turnuva sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara; Turnuva Koordinatörü Yusuf Tuna, Karate İl Temsilcisi Nurettin Tekin ve Bil Koleji Eğitim Kurumları yöneticileri tarafından ödülleri verildi.

Ödül töreni sonunda konuşan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karate Antrenörü Yusuf Tuna, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve 144 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Karate Dostluk Turnuvası’na katılan sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. Tuna, “Bu turnuvayı düzenlememizin amacı; ilimizde ve bölgemizde karate branşının daha da yaygınlaştırılması ve her branşta olduğu gibi karate branşında da başarılı sporcularımızı belirleyip ilimiz ve ülkemizi temsil eden milli takımlarımızın alt yapısına sporcu kazandırmaktır. Bu müsabakalarda da çok başarılı sporcularımızı gördük. İnanıyoruz ki sporcularımız bizlerin onlara olan güvenlerini boşa çıkarmayacaktır. Buradan dereceye giren bütün sporcularımızı tebrik ediyor. Bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.