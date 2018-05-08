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08 Mayıs 2018 12:43

Van’da ‘Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’ kutlaması

Van’da ‘Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’ düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Van’da ‘Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’ kutlaması

08 Mayıs 2018 12:43


Van Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Direk, her yıl birçok insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti. Müdür Yardımcısı Direk, Van Trafik Şube Müdürlüğü olarak kentteki sürücülere ve özelikle okullarda öğrencilere trafik konusunda eğitimler verdiklerini ifade etti.


Yapılan konuşmanın ardından, etkinlik kapsamında okullarda önceden düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Program İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin açtığı stantların gezilmesiyle sona erdi.


Törene Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Hayati Önge, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.




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