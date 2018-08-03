Van’da kardeşlik ve spor turnuvaları başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 27 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında Erzincan, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Hakkâri, Bitlis, Şanlıurfa ve Van illerini kapsayan 4 ana branşta günübirlik spor alanları kurulması suretiyle sporun birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı gücü kullanılarak bölge halkının bireysel ve toplumsal gelişiminin sağlanması, sporun yaygınlaştırılması ve spora olan ilginin arttırılmasını hedefleyen kardeşlik ve spor turnuvalarının düzenleneceği belirtildi. “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları”nın Van etabının ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda 07 Ağustos 2018 tarihinde Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı (Eski Belediye Yeri) badminton ile masa tenisi müsabakaları, 08 Ağustos 2018 tarihinde ise sokak basketbolu müsabakaları yapılacak olup; 04-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Edremit Su Sporları Merkezinde plaj voleybolu, 11 Ağustos 2018 tarihinde ise matrak karşılaşmaları gerçekleştirilecektir. Kardeşlik ve spor turnuvalarının son ayağında yapılacak olan bisiklet turu ise 11 Ağustos 2018 tarihinde il protokolünün de katılımları ile eski emniyet kavşağından başlayıp Edremit Su Sporları Merkezinde son bulacaktır. Müsabakalara katılmak isteyen vatandaşların müracaatlarını, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Servisi Birimine yapmaları gerektiği belirtildi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Bu proje ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sporun birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı gücünü kullanarak bölge gençliği ve halkının hem bireysel hem de toplumsal olarak gelişiminin sağlanması, sporun yaygınlaştırılması ve spora her yaştan katılımın sağlanması hedeflenmektedir. Doğu Anadolu Bölgemizden Van, Erzincan, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Hakkâri, Bitlis ve Şanlıurfa illerinde badminton, sokak basketbolu, plaj voleybolu, bisiklet ve matrak branşlarında faaliyetler gerçekleştirilecek. İlimizde de badminton, sokak basketbolu, masa tenisi, plaj voleybolu, bisiklet turu ve matrak branşlarında faaliyetler yapılacaktır. Tüm Van halkını müsabakalara başvurmalarını bekliyoruz. Müsabakalar 07 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.00’da Cumhuriyet Caddemizdeki Kent Meydanı (Eski Belediye Binası) yerinde başlayacaktır” dedi.

İl Müdürü İnanç; müsabakaların final ayağının ise 11 Ağustos 2018 tarihleri arasında saat 16.00’da Edremit Su Sporları Merkezinde yapılacağı ve katılımcılara ise ödüllerin verileceğini sözlerine ekledi.