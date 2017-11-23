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23 Kasım 2017 12:45

Van’da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

Van’da karla mücadele çalışması

23 Kasım 2017 12:45


Kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar temizleme çalışması başlatan Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ana cadde ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi’ni trafiğe kapatan ekipler, caddede biriken karları temizledi. Çok sayıda iş makinesi ve personelin yer aldığı çalışma, kısa süre içerisinde tamamlandı.


Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 56 yerleşim biriminin yolunun açılması için başlatılan çalışmalar ise aralıksız bir şekilde sürüyor.




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