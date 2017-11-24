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24 Kasım 2017 15:39

Van’da karla mücadele seferberliği

Van Büyükşehir Belediyesi, dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışıyla beraber merkez ve ilçelerde karla mücadele çalışmaların aralıksız sürdürüyor.

Van’da karla mücadele seferberliği

24 Kasım 2017 15:39


Van’da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, 13 ilçe ve 684 mahallede 175 iş makinesi ve 500 personelle karla mücadele çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında kırsaldaki mahalle ve grup yollarında ekiplerin karla mücadelesi hummalı bir şekilde sürüyor. Geceli gündüzlü çalışan karla mücadele ekiplerinin özverili çalışması, yolları kapanan mahallelilerden büyük destek görüyor.


Şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Sıhke, İki Nisan ve İskele caddeleriyle mahallelerde kaldırım ve yol temizleme çalışmaları da devam ediyor. Yine trafiği aksatacak ve tehlike oluşturacak yollara ise ekipler tarafından tuzlama yapılıyor.


Karla mücadelenin sağlıklı işleyebilmesi için vatandaşlardan özveri beklediklerini ifade eden Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Cem Bartın, sürücüleri de kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı. Dün geceden bu yana yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bartın, “Ekiplerimiz dün geceden bu yana vardiyalı olarak çalışıyor. Birçok köy yolunu açtık. Yine ekipler tarafından çalışmalarımız devam ediyor. Tüm yolları açana kadarda mücadelemiz devam edecektir. Amacımız vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde trafikte ilerleyebilmesidir” dedi.




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