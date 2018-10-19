Van'da "Kent Park" hizmete açıldı

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Kent Park" vatandaşın hizmetine açıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde bulunan eski Araştırma Hastanesi yerine yapılan ve proje maliyeti 4 milyon TL olan Kent Park, törenle hizmete açıldı. 10 dönümlük alan üzerine kurulan parkta çok amaçlı spor sahaları, basketbol, voleybol sahaları, mini futbol sahası, 400 metrekarelik kaykay pisti, öğrenme alanları, kafe hizmet alanı, 240 metrekarelik kafeterya, masa tenisi, öğrenme oyun alanı, kitap okuma odası gibi çok sayıda alan yer alıyor.

Açılış programında konuşan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kentin özlemle beklediği yerel hizmetleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vali Zorluoğlu, "Van ve İpekyolu'ndan son bir buçuk yıldır yerel hizmetler bakımından gerçekleşen büyük değişim ve dönüşümü, taraflı tarafsız herkes görüyor. Bu büyük değişim noktasında da yapanların hakkını teslim ediyor. Van'ın adeta unuttuğu yerel yönetim hizmetlerini alt yapıdan üst yapıya, çevre projelerinden parklara ve yeşil alanlara kadar Vanlı kardeşlerimize yeniden hatırlatmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesinin çok özel projeleri kısa sürede hayata geçirdiğini anımsatan Zorluoğlu, aktarılan kaynakları daha önce olduğu gibi terör örgütlerinin faaliyetlerine değil, vatandaşların hizmetine tahsis ettiklerini söyledi. Neredeyse her hafta ve her gün yeni bir belediye hizmetini halka sunduklarını ifade eden Zorluoğlu, "Biz hizmetleri nasıl kısa süre içerisinde nasıl başarıyoruz. Bu milletin vergilerinden kesilerek, belediyelere aktarılan kaynakları daha önce olduğu gibi terör örgütlerinin faaliyetlerine değil, vatandaşlarımızın hizmetine tahsis ediyoruz" diye konuştu.

"Hizmetlerimiz devam edecek"

Yeni hizmetlerine aralıksız devam edeceklerini dile getiren Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan bu güzel hizmetleri, vatandaşımızın kahire ekseriyeti memnuniyetle karşılıyor. Bizim hizmetlerimiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde yeni projeleri hizmete almak üzere, meydanlarda sizlerle bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, verdiği desteklerle Van'ı her geçen gün daha yaşanabilir, daha güzel bir Van haline getirmek için tempomuzu arttırarak devam ettireceğiz."

İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Kent Park ile park anlayışına farklı bir boyut kazandırdıklarını belirterek, "İçerisindeki gerek donatıları ile çocuklar, gençler ve aileler için farklı bir yere sahiptir. Kent Park'ta, kütüphanemiz mevcut. Bu vesile ile gençlerimiz kitap okuma ve ders çalışma imkanları olacaktır. Yeşil alanlar ve oyun alanlarıyla parkımızın toplam bedeli yaklaşık 4 milyon liradır. Yaklaşık 10 dönümden ibaret olan parkımız ve diğer hizmetler İpekyolumuza, Van'ımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcıları Sinan Aslan ve İbrahim Civelek, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve protokolün kurdele kesimiyle parkın açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler parkı gezdi.

Açılış programının ardından sanatçı Ferhat Göçer verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Göçer'in seslendirdiği şarkılara vatandaşlar ve Kaymakam Öztürk eşlik etti.