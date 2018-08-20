Van’da ‘kırmızı düdük’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca Kurban Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla proje, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun katılımıyla uygulamaya konuldu. Van-Edremit karayolu uygulama noktasında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici araçları durdurup, sürücülerin kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti. Daha sonra araçların içindeki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve çeşitli hediyeler veren Vali Zorluoğlu, sürücülere hayırlı bayramlar diledi. Daha sonra gazetecilere uygulama hakkında bilgi veren Vali Zorluoğlu, İçişleri Bakanlığının bayramda trafik tedbirlerine özel bir önem atfettiğini ifade ederek, “Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da trafik tedbirleri bakımından çok önemli çalışmalar yaptık. Maalesef her bayramda Türkiye’de çok sayıda insanımız, trafik kazasında hayatını kaybediyor. Buna dikkat çekmek ve bu kaza sayısını minimuma indirebilmek için bu sene Van’da da benim koordinasyonumda emniyet ve jandarmamız gereken tedbirleri aldı. Ama bir farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek için bizde bayram öncesi böyle bir yol uygulamasına katıldık. İnşallah alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın, sürücülerimizin göstereceği ilave hassasiyetle bayram boyunca kazasız, belasız günler geçireceğiz. Van’da da bu manada her türlü tedbir alındı” dedi.

Bu sene bir farkındalık olarak çocuklara görev verdiklerini vurgulayan Vali Zorluoğlu, “Çocuklarımızı adeta bayram boyunca trafik polisleri gibi görevlendirdik. Çocuklarımız; sürücü olan anneleri veya babaları hata yaptığında, trafik kurallarına uymadıklarında onlara verdiğimiz düdükler ile annelerini, babalarını ve sürücüleri uyaracaklar. İnşallah kazasız, belasız, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçiririz. Ben tekrar bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Uygulamaya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, emniyet ve jandarma ekipleri katıldı.