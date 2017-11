Van’da kırmızı et fiyatında düşüş

Van’daki bazı kasaplarda kemiksiz dana etinin kilosu 43 TL’den 38 TL’ye, koyun etinin kilosu 35 TL’den 30 TL’ye ve kuzu etinin kilosu da 42 TL’den 36 TL’ye kadar düştü. Yapılan indirimin ardından satış ve taleplerin arttığını belirten Vanlı kasaplar, Van etinin ithal etten daha lezzetli olduğunu söylediler. İthal etin gelmesiyle birlikte yerli ette zorunlu indirim yaptıklarını ifade eden Naci Bahadır isimli kasap, “İthal et biz kasaplar için değil, ama vatandaş için gelmesi iyi oldu. İster istemez bizim kasapları etkiliyor. Bizimde daha uygun satabilmemiz için, eti uygun alabilmemiz gerekiyor. Piyasanın genelinde 2 lira düşüş yaşandı. Öncesinde satışlarımız 40 liranın üzerindeyken, şu an dana kemiksiz etin kilogram fiyatını 38 liraya satıyoruz. Kuzu kemikli etin kilogram fiyatını da 38-40 lira arasında satıyorken şu an 35 liraya kadar indirmiş bulunmaktayız. Yerli et, ithal etle bir olmaz. Etin tadı da yediği ottan kaynaklanıyor” dedi.

“Fiyatları baya düşürdük”

İşlerindeki yoğunluğun düşmemesi için kırmızı et fiyatlarını indirdiklerini dile getiren İbrahim Gezer isimli kasap ise, “Kemiksiz dana etinin kilogram fiyatı 42-43 liradan 38 liraya, koyun etinin 35 liradan 30 liraya ve kuzu etinin kilogram fiyatını ise 42 liradan 36 liraya düşürdük. Yani fiyatları baya düşürdük. İthal ette bizde yok. Yerli et daha lezzetlidir. Ancak ithal et şoklu gelirse güzel olmaz. Bizler de mecbur işimiz olsun diye fiyatları indirdik” diye konuştu.

Sabah saatlerinde canlı hayvan pazarına gelen besiciler ise, yem fiyatlarında artış yaşanmasına rağmen etin kilosunu 25 TL’den verdiklerini belirttiler. Kırmızı etin kilosunu uygun fiyata verdiklerine dikkat çeken besiciler, kasapların eti yüksek fiyata satışa sunduğunu ileri sürdüler.

“Her ilde et kombinesinin açılmasını istiyoruz”

Eti kasaplara vermek yerine et kombineleriyle ticaret yapmak istediğini ifade eden Ahmet Sinan isimli besici de, şunları söyledi:

“Kasaplardan kurtulmak istiyorum. Etin kilosunu 26-27 liraya zor verdiğim halde beni kurtarmıyor. Samanın kilosu 800 kuruş oldu. Yemin torbasını önceden 42 liraya alırken şimdi 55 liraya çıktı. Kepeğin torbasını 19 liraya alırken 26 liraya çıktı. Bu durumda ben nasıl kâr edeceğim? Kasaplar eti piyasaya çok pahalı veriyor. Ben 25 liradan kasaba veriyorum. Kasaplar marketlere 40-45 liraya veriyor. Bu kez de ithal et geliyor ve piyasamız bozuluyor.”

Kırmızı etin kilosunu kasaba 25 TL’den verdiklerini, ancak kasapların 40 TL’den satışa sunduklarını belirten Ercan Kızıltaş isimli besici ise “Et fiyatlarının yüksek olmasına bizler de karşıyız. Esnaf olduğumuz halde bizler de yiyemiyoruz. Et fiyatlarını indirmemiz için yem fiyatlarının indirilmesi lazım. Yem fiyatları yüksekse bizler de mecburiyetten et fiyatlarını yükseltiyoruz. Çobanın ayda 2 bin 500 TL maaşını kim verecek? Buradan kasaplara 25-26 liraya et veriliyor. Burada alım-satım yapan insanların bir suçu, günahı yok” şeklinde konuştu.