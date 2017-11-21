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21 Kasım 2017 16:18

Van’da “Kışın Kardeşlerimiz Üşümesin” seferberliği

Van Yardımeli Temsilciliği ve Van Adım Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından “Kışın Kardeşlerimiz Üşümesin” temalı yardım seferberliği başlatıldı.

Van’da “Kışın Kardeşlerimiz Üşümesin” seferberliği

21 Kasım 2017 16:18


Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Sadık Danışman, 81 ilde “Kışın Kardeşlerimiz Üşümesin” temalı yardım seferberliği başlattıklarını açıkladı. Kampanyanın detayları ve yapılan hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren Dr. Danışman, yardıma muhtaç birçok insanın soğuk kış günlerinde hastalandığını veya yaşamını yitirdiğini söyledi. Danışman, “Soğuk yüzünü göstermeye başladı. Kış mevsimini eğlenceye, tatile çevirenlerin yanında; evsiz, barksız yaşamlarını sürdürmeye çalışan, imkânsızlıklar içerisinde evinde yakacağı olmayan, soğuktan koruyacak kıyafeti bulunmayan milyonlarca insan yaşama tutunma gayretindedir. Yaşadığımız şu çağda hala birçok insan soğuk kış günlerinde/gecelerinde hastalanmakta veya hayatını kaybetmektedir maalesef. Haber bültenlerinde, gazetelerde, soğuktan donarak ölen insanların haberlerini izlemek istemiyorsak, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Karşımızda duran bu acı tablo ile yüzleşen bizler, sorumluluğumuzun gereğini yaparak harekete geçmeliyiz. Yaptığımız iyilikleri küçümsemeden, yapacağımız güzellikleri ertelemeden yola revan olma vaktidir” dedi.


Van Yardımeli Temsilciliği ve Van Adım Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte battaniye, kömür ve sobadan oluşan ilk etap acil yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Danışman, sözleri şöyle sürdürdü:


“Ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra, komşu ülkelerden ve ümmet coğrafyasından binlerce Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Somalili, Mısırlı, Yemenli kardeşlerimiz ülkelerindeki savaş, zulüm ve açlıktan dolayı ülkemize sığınmışlardır. Bu kardeşlerimizi 80 milyon insanımız tüm zorluklara rağmen misafir ediyor, güçleri ve imkânları ölçüsünde sofralarını, battaniyelerini, yakacaklarını paylaşıyor. 81 ilimizde, koordine edilecek olan kampanya ile çaresiz insanlara soğuk hava şartlarında çare olabilmek, umut olabilmek, mutluluk olabilmek, yüzlerde bir tebessüm olabilmek amaçlanmıştır. Van Yardımeli Temsilciliği ve Van Adım Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte battaniye, kömür ve sobadan oluşan ilk etap acil yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Yerinde yapılacak tespitlerle kışlık kıyafet, gıda gibi ihtiyaç sahibinin sıkıntıları da giderilmeye çalışılacaktır.”




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