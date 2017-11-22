Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 14:07

Van’da klinik kalite sorumlularına eğitim

Van İl Sağlık Müdürlüğünde görevli klinik kalite ve ulusal sağlık sistemi (USS) sorumluları ile hastane yöneticilerine eğitim verildi.

Van’da klinik kalite sorumlularına eğitim

22 Kasım 2017 14:07


Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörü ve İzleme Değerlendirme Şube Müdürü Yasemin Kuşak başkanlığında, İl Klinik Kalite Birim Sorumlusu Selime Narin tarafından kamu, özel ve üniversite hastanelerinin klinik kalite ve USS sorumluları ile hastane yöneticilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Türkiye’de 2012 yılından itibaren tıbbi süreçleri ve klinik sonuçları detaylı şekilde ölçme ve izlemeye yönelik çalışmalar başlatıldığı ifade edilen eğitimde, “Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi ile çalışmalar ise ülke öncelikleri ve insanımızın yaşam kalitesine etkileri göz önünde bulundurularak çeşitli sağlık olguları üzerinde halen devam etmektedir. Diz ve kalça protezi ve katarakt ile ilgili standart ve göstergelerin çalışması tamamlanmış ve sisteme veri girişleri hastaneler tarafından girilmeye başlanmıştır” denildi.


Toplantıda, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de konuşuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç