Van’da klinik kalite sorumlularına eğitim

Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörü ve İzleme Değerlendirme Şube Müdürü Yasemin Kuşak başkanlığında, İl Klinik Kalite Birim Sorumlusu Selime Narin tarafından kamu, özel ve üniversite hastanelerinin klinik kalite ve USS sorumluları ile hastane yöneticilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Türkiye’de 2012 yılından itibaren tıbbi süreçleri ve klinik sonuçları detaylı şekilde ölçme ve izlemeye yönelik çalışmalar başlatıldığı ifade edilen eğitimde, “Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi ile çalışmalar ise ülke öncelikleri ve insanımızın yaşam kalitesine etkileri göz önünde bulundurularak çeşitli sağlık olguları üzerinde halen devam etmektedir. Diz ve kalça protezi ve katarakt ile ilgili standart ve göstergelerin çalışması tamamlanmış ve sisteme veri girişleri hastaneler tarafından girilmeye başlanmıştır” denildi.

Toplantıda, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de konuşuldu.