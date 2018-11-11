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Van'da korkutan kömürlük yangını

Van’ merkez Edremit ilçesinde bir vatandaşa ait kömürlükte çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, yangın yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

Van' merkez Edremit ilçesinde bir vatandaşa ait kömürlükte çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, yangın yaklaşık 4 saatte söndürüldü.


Olay, Edremit ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K. isimli vatandaşa ait 4 katlı binanın bodrum katındaki kömürlüğünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit, Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çevre sakinlerine korkulu anlar yaşatan yangında kömürlük içerisindeki kömür ve odunlar yandı. Yangının döndürülmesiyle mahalle sakinleri derin bir nefes aldı.

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