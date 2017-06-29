Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 14:28

Van’da korkutan yangın

Van’da 6 katlı binanın 4.

Van’da korkutan yangın

29 Haziran 2017 14:28

katında meydana gelen yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, İpekyolu İlçesi Serhat Mahallesi Vali Sokakta bulunan bir apartmanın 4. katında yangın meydana geldi. Yangını fark eden bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri binayı boşaltarak söndürme çalışmalarına başladı. Bayram nedeniyle ev sakinlerinin il dışında olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, balkon kapısını kırarak yangına müdahale etti.


Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu.


"Ev sakinleri Bayram tatiline gitmiş"


İHA muhabirine konuşan bina sakinlerinden Mehmet Ali Ekinci, komşularının bayram nedeniyle il dışında olduğunu belirterek, “Saat 12.45 sıralarında diğer komşularımız evden duman çıktığını fark edince beni aradılar. Ben de hemen itfaiyeye haber verdim. Arkadaşlar kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ettiler. Bina sakinleri de kısa sürede binayı boşalttıkları için ve yangın çıkan evde kimse olmadığı için çok şükür herhangi bir zehirlenme falan yaşanmamış” dedi.


Yangının söndürülmesi ile bina sakinleri rahat bir nefes aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:29
  • Güneş :04:38
  • Öğle :12:21
  • İkindi :16:16
  • Akşam :19:43
  • Yatsı :21:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!