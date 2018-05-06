Van’da ‘Koşabiliyorsan Koş’ çocuk şenliği

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen şenlik, Kurtuluş Parkı önünde başladı. Burada bir araya gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile protokol üyeleri, proje kapsamında Van Kalesi yanındaki Atatürk Kültür Parkı’na kadar bisiklet sürdü.

Zorluoğlu, burada yaptığı açıklamada, Van Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer kurumların işbirliğiyle çocuklar ve gençler için güzel etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Şenlikleri, "Koşabiliyorken Koş" kampanyasıyla birleştirerek başlattıklarını ifade eden Zorluoğlu, "Toplumumuzu spora teşvik etmek maksadıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen önemli bir kampanya. İnsanın geçmişinde ne kadar az keşke varsa o kadar mutlu oluyor. Vaktimiz, sıhhatimiz ve imkanımız varken yapabileceklerimizi yapmalıyız. Bunlardan bir tanesi de spor yapmak, koşmak, yürümektir. Dolayısıyla bizler buradan gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna bütün vatandaşlarımıza koşabiliyorken koşmalarını, yürüyebiliyorken yürümelerini tavsiye ediyoruz. İnşallah bu çeşit kampanyalarla daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı nesiller oluşturmak istiyoruz" dedi.

3 kilometrelik parkurun ardından şenlik alanına ulaşan Zorluoğlu ve beraberindekiler, kurumlarca açılan stantları dolaşarak, çocukların oyunlarına eşlik etti.

Karadeniz, Diyarbakır ve Van yöresine ait halk oyunları gösterilerini izleyen Zorluoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek güzel bir gün geçirmelerini diledi.