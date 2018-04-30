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30 Nisan 2018 11:09

Van’da ‘Küçük Eller Büyük Sesler’ projesi

Van Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ve SODES kapsamında desteklenen ‘Küçük Eller Büyük Sesler’ projesi start aldı.

Van’da ‘Küçük Eller Büyük Sesler’ projesi

30 Nisan 2018 11:09


İpekyolu Selahaddini Eyyubi İMKB Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, projenin genel amacı ve okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Şahin, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için birçok projeyi hataya geçirmek için çalıştıklarını kaydetti. ‘Küçük Eller Büyük Sesler’ projesinin de bunlardan biri olduğunu ifade eden Şahin, proje kapsamında 12 okulda müzik sınıfı, 11 okulda resim sınıfı oluşturduklarını ve bu sınıflardan 12 binden fazla öğrencinin faydalanacağını dile getirdi.


Programa konuşmacı olarak katılan Yazar Prof. Dr. Mehmet Sılay ise, proje kapsamında öğrencilerle buluşmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. İslam dünyasının önemli isimlerinden biri olan Selahaddin-i Eyyubi’nin hayatından örnekler veren Prof. Dr. Mehmet Sılay, Selahaddin-i Eyyubi’nin rol model olarak alınması gerektiğini belirtti.


Kudüs aşığı Selahaddin-i Eyyubi’nin hayat hikayesini anlatan Sılay, dünya Müslümanları ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulunarak konuşmasını bitirdi.


Sılay, program sonunda ‘Selahaddin Eyyubi’ adlı kitabını imzalayarak, toplu fotoğraf çektirdi.




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