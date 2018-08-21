Van’da Kurban Bayramı sevinçle karşılandı

Türkiye’de bayram namazının en erken kılındığı illerden biri olan Van’da, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Güneşin doğmasıyla birlikte Edremit ilçesinde bulunan Hacı Ömer Şabaniye Merkez Camii’ne gelen vatandaşlar, cami imam hatibi öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı.

Namazın ardından bayram hutbesi okuyan cami imam hatibi, Kurban Bayramının öneminden söz ederek, özellikle kurban ibadetini yerine getirirken kesim esnasında kurbana şefkat ve merhamet gösterilmesi konusunda uyarıda bulundu.

İslam coğrafyasında buruk bir bayram yaşandığına dikkat çekilen hutbede, bugünlerin sevinç günleri olduğu ve Müslümanlar arasındaki dargınlıkların sonlandırıldığı günler olduğuna vurgu yapıldı.

Hutbeden sonra saf tutan cami cemaati birbirleriyle salavatlar eşliğinde bayramlaştı. Camiden çıkan vatandaşlar, mezarlıkları da unutmayarak vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.