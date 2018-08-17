Van’da ’Kurban Sağlık Timi’ iş başında

Kurban Bayramı öncesi Van Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurban timini sahaya sürdü. İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığında görevli 10 veteriner hekim, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince, satış ve kesim alanlarında mesai yapacak. Kurban Sağlık Timi, bayrama sayılı günler kala vatandaşların hasta ve gebe kurbanlık almaması için hayvan pazarında denetime çıktı. Ekip, pazarda büyük ve küçükbaş hayvanları bir bir sağlık taramasından geçirirken, kurban satıcılarına da hayvanlarını hastalıklardan korumak için önemli bilgiler verdi. Kurban Bayramı süresince sahada olacak ekiplere, vatandaşların 444 44 65 numaralı telefondan ulaşılabilecekleri belirtildi.

Vatandaşların kurban kriterlerine uygun hayvan satın alması ve sağlıklı et tüketebilmesi için çalıştıklarını belirten Veteriner Hekim Feryad Amaç, “Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Kurban Sağlık Timi’ kurduk. Bu ekip şu anda hayvan meydanında vatandaşlara hayvan alımı konusunda ücretsiz hizmet veriyor. Buradaki amacımız, vatandaşın kurban seçerken sağlıklı, gebe olmayan hayvan almasına yardımcı olmaktır. Yine bayram süresince de kurban kesim alanlarında bulunacağız. Kurbanlardan oluşan atıkları ise ekiplerce toplanarak çöp alanına gömeceğiz” dedi.