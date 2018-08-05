Van’da kurbanlıklar görücüye çıktı

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’nde kurulan geçici canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 700 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 5 bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkabiliyor. Sabahın erken saatlerinde pazara gelen besiciler, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla pazarda hareketliliğin başladığını belirtti. Bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla düştüğünün altını çizen besiciler, bu yılki Kurban Bayramı’ndan beklentilerinin olduğunu ifade etti.

İHA muhabirine konuşan Mehmet Kızıltaş isimli besici, bu yıl piyasadan beklentilerinin olduğunu belirterek, “Şu an piyasada bir belirginlik oluşmadı, ama birkaç gün sonra piyasanın açılacağını umut ediyoruz. Bu yıl inşallah iyi gider. Çünkü bölge halkının bütün geliri hayvancılık üzerinedir. Büyükbaş hayvan fiyatları ortalama 7 ile 9 bin lira arasındadır. Küçükbaş hayvanlar ise 800 liradan bin liraya çıkabiliyor” dedi.

“Bu yıl umutluyuz”

Geçen yıla oranla bu yıl piyasadan umutlu olduklarını dile getiren Cevdet Yağmur ise, “Hayvanlarımızı satarız inşallah. Geçen yıl hayvan satışları iyi değildi. Bu yıl piyasalar gerçekten güzel. Büyükbaş hayvan fiyatı 6 binden başlıyor. Küçükbaş hayvan ise 800 liradan başlıyor. Örneğin koçların fiyatı da bin 100 ile bin 500 lira arası değişiyor” diye konuştu.

Hayvanlarını her şekilde satacaklarını ancak istedikleri fiyata alıcı bulamadıklarını ifade eden Ali İnce isimli besici de şunları söyledi:

“Geçmiş yıllara göre bu yıl herhangi bir kıpırdama yok. Besiciler bu görüntüleri görünce biraz çekimser kalıyor. Tabii hayvanlar bir şekilde satılacak ama kazanç olmuyor. Yem fiyatları pahalı olduğu için zahmetlerimizi karşılamıyor. Büyükbaş hayvan fiyatları 5 bin liradan tutun 15 bin liraya kadar yükseliyor. Küçükbaş hayvan fiyatları da 700 liradan tutun bin 200 liraya kadar alıcı buluyor.”