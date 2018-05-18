Van’da KYK öğrencilerinden Kudüs’e koreografili destek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gören yüksek lisan ve lisans öğrencilerinin kaldığı Van Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Süleyman Şah Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Filistin’e destek amaçlı odalarının ışıklarıyla "Kudüs Van" yazarak Türk bayraklı destek verdiler. Bu koreografiyi hazırlayan öğrenciler amaçlarının zulüm ve baskı altındaki Filistinli kardeşlerine destek amaçlı olduğunu belirttiler.

Filistin’e destek eylemine KYK İl Müdürü Süleyman Şakar ile Süleyman Şah Yurt Müdürü İsa Yeşil’de destek verdi.