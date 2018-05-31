Van’da makinistler iftar yemeğinde bir araya geldi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeklerinin bir ayağı da Van’da organize edildi. TCDD Van DEMARD temsilciliğinin düzenlediği iftar yemeğine TCDD Malatya 5. Bölge AŞ. Koordinasyon Müdürü Muzaffer Koç, DEMARD Malatya Şube Başkanı Arif Sakar, TCDD Van kurum müdürleri ile makinistler katıldılar. Açılış konuşmasını yapan DEMARD Van Temsilcisi Tahirhan Gencer, ’’Her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programına katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Zor bir mesleği icra ediyoruz bu vesile ile yılda bir defa da olsa bir araya gelip mesleğimizin zorluğunu bir tarafa bırakıp muhabbet etme fırsatı buluyoruz" dedi.

"Makinistlik çok zor bir meslektir, önünde eğilmek gerekir"

Malatya DEMARD Şube Başkanı Arif Sakar ise, ’’Zor koşullarda çalışan mesai arkadaşlarımıza moral vermek amacıyla her yıl iftar programı düzenliyoruz’’ dedi.

Yoğun programlarından dolayı davete katılamayan TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürü Veysi Kurt, bir mesaj göndererek personelin Ramazanını kutladı. Mesajında makinistlik mesleğinin zorluklarına değinen Kurt, "Demiryollarında memurda olsanız işçi de olsanız fark etmez. Demiryolcu olmak meşakkatli bir iştir. Makinist olmak çok daha ağır bir görev çok daha zordur. Bu nedenle yaptığımız işi ciddi ve kesinlikle hatasız yapmalıyız. Eksi 40 derecede de, artı 40 derecede görevimizi en iyi şekilde ifa etmeliyiz. Çok zor bir görev ağır bir sorumluluk. İşte bu yüzden sizin mesleğinizin önünde eğilmek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.