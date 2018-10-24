Van'da ‘MEGİP' hayata geçiriliyor

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolünü (MEGİP) Van'da İş-Kur Müdürlüğü ile yürüteceklerini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarıyla teorik ve pratik eğitimlerin bir arada verileceği yeni bir sistem hayata geçiriliyor. TOBB ile imzalanan, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarında teorik ve pratik eğitim bir arada uygulanacak. Program kapsamında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü, yine işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programı ile yetiştirilecektir. Bu kapsamda 160 fiili günü geçmeyecek şekilde (en fazla 8 ay süreyle) düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara günlük 61,65 TL cep harçlığı ödenecektir. Ayrıca vatandaşların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de karşılanacaktır.

Van İş-Kur Müdürü Mehmet Salih Serçe, konu ile ilgili Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu toplantısına katılarak, yapılacak çalışmalar ve işbirliği konularında bilgi verdi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, TOBB ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının imzaladığı protokolle vatandaşlara mesleki eğitimle işverenlerin nitelikli insan kaynağına çözüm olmaya çalışacaklarını söyledi. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolünü (MEGİP) Van'da İş-Kur Müdürlüğü ile yürüteceklerini belirterek, “Protokol kapsamında biz vatandaşlarımız için duyuru yapacağız. İlgilenen, bir meslek sahibi olmak isteyen herkesin başvurularını alacağız. İşverenlerimizin talepleri doğrultusunda meslek seçimleri için gruplara böleceğiz. Daha sonra gelen talepleri İş-Kur Müdürlüğümüz ile değerlendirdikten sonra sertifikalı kurslarımızı başlatacağız. Bu program kapsamında işverenlerimizin talep ettiği meslek kollarında gerekli teorik ve pratik eğitimlerini almış, iş yerlerinde çalışmaya hazır meslek sahibi olmuş insanlar yetiştireceğiz” dedi.