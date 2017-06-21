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21 Haziran 2017 12:11

Van’da ‘Mesleki Eğitim Değerlendirme’ toplantısı

Van’da 6764 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler, mesleki ve teknik eğitimde (çıraklık) yapılan düzenlemelerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Van’da ‘Mesleki Eğitim Değerlendirme’ toplantısı

21 Haziran 2017 12:11


İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mustafa Danışman başkanlığında, Tuşba Mesleki Eğitim Merkezinde yapılan geniş katılımlı toplantıya mesleki eğitim merkezi müdürleri ile mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları müdürleri, bu okul/kurumlarda görev yapan işletmede beceri eğitimlerinden ve öğrenci işlerinden sorumlu müdür yardımcıları, koordinatör öğretmenler, rehber öğretmenler, sivil toplum kuruluşları ile ildeki meslek odaları/işveren temsilcilerinin ve çırak öğrenci temsilcileri katıldı.


Toplantıda ilk olarak söz alan Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Akdaş, 6764 sayılı kanun hakkında kısaca bilgi verdi.


Çıraklık eğitiminin tanıtım toplantısında konuşan Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mustafa Danışman ise, katılımcılara çocuklara rehberlik ederek uygun mesleklere yönlendirilmesini istedi. Meslek öğrenmenin önemine değinen Danışman, “Çıraklık eğitim sisteminde reform niteliğinde değişiklikler oldu. Bu değişikliklerle esnaf ve sanatkârlarımız çıraksız kalmayacak, yok olmak üzere olan meslekler yaşayacak. Bu sizler okullarınızda öğrencilerin durumlarını biliyorsunuz. Çıraklık eğitimine gidebilecek öğrencilerinizin velileri ile görüşmenizi daha dikkatli davranmanızı ve mesleki eğitim merkezi ile koordineli çalışarak yönlendirme yapmanız asli görevinizdir” dedi.




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