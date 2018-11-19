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Van'da Mevlit Kandili ihya edildi

Hazreti Muhammed’in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da dualarla idrak edildi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da dualarla idrak edildi.


Tüm İslam topluluklarında olduğu gibi Van'da da İl Müftülüğü tarafından Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla Yukarı Nurşin Camii'nde İl Müftülüğü Korosunun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda; mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi ve namaz kılınarak dualar edildi.


Mevlit Kandilini ibadetle ihya edeceklerini dile getiren Vanlı vatandaşlar, kandilin tüm İslam alemine, ülkemize huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundular.

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