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13 Mayıs 2018 16:17

Van’da ‘Mezunlar Günü’ etkinliği

VAN (İHA) – Van’ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mezunları yıllar sonra bir araya geldi.

Van’da ‘Mezunlar Günü’ etkinliği

13 Mayıs 2018 16:17


Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Aydın tarafından organize edilen ‘Mezunlar Günü’ne çok sayıda eski öğrenci katıldı. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç gibi eski mezunların da katıldığı program, tanışma faslıyla başladı.


Daha sonra bir konuşma yapan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Aydın, okulun tarihçesini anlatarak, davetlerine katılan herkese teşekkür etti. Van’daki birçok kurumda okullarından mezun olan öğrencilerin değişik pozisyonda görev yaptığını ifade eden Kemal Aydın, bu durum karşısında da oldukça mutlu olduklarını kaydetti. Okullarında şimdiye kadar yaklaşık 10 bin öğrencinin mezun olduğunu dile getiren Aydın, bu tür etkinliklerinin ise devam edeceğini belirtti.


Program, okulla ilgili sinevizyon gösterisinin ardından pilav ikramıyla sona erdi.




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