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24 Haziran 2018 15:13

Van’da minibüs takla attı: 2 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Van’da minibüs takla attı: 2 yaralı

24 Haziran 2018 15:13


Alınan bilgilere kaza, Van-Gevaş karayolu üzerinde bulunan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Gevaş’tan Van merkez istikametine seyirhalinde olan malzeme yüklü olan 36 ABB 826 plakalı minibüs sürücüsünün, ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Mehmet Madi Türk ile Abdulselam Adil isimli vatandaşları SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.


Kaza sonucunda trafiğe kapatılan yol, tek şerit halinde trafiğe tekrar açıldı.




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