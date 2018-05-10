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10 Mayıs 2018 11:57

Van’da miniklere trafik eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Trafik Haftası’ nedeniyle anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Van’da miniklere trafik eğitimi

10 Mayıs 2018 11:57


Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından miniklere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkına gelen Tuşba Anaokulu öğrencilerine önce teorik olarak trafik kuralları ve yayaların trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı. Daha sonra eğitmenlerin gözetiminde öğrendiklerini uygulamak için özel akülü araçların direksiyonuna geçen minikler, keyifli dakikalar yaşadı.


Trafik polislerinin verdiği komutlara göre trafik ışıklarına uyma, yaya geçitlerini doğru kullanma ve diğer trafik kurallarını öğrenen minikler, öğrendiklerini uygulamak için de birbirleriyle yarıştı.


Etkinlik sonunda miniklere eğitici broşürler dağıtıldı.




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