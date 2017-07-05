Van’da ‘Mobil Koyun Banyoluğu’ üretildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapılan bir programla basına tanıtılan yerli üretim mobil koyun banyoluğu ile besicilere büyük kolaylık sağlanacak. Konuya ilişkin basın mensuplarına konuşan DAP Bölge İdaresi Başkanı Adnan Demir, bölgede hayvancılığın altyapısının iyileştirilmesi noktasında çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, “Küçükbaş hayvancılıkta en önemli olaylardan bir tanesi, özellikle dış parazit hastalıklarına karşı bunların ilaçlanmasıdır. Bu ilaçlama yapılmadığı zaman özellikle kene ve değişik parazitler hayvanların derilerine yapışarak kanlarını emmekte, hayvanda verimin düşmesine ve strese neden olmaktadır. Bu anlamda yüzde 10 civarında bir ölüm riskini ortaya çıkmaktadır” dedi.

"Amacımız makinenin kullanımını yaygınlaştırmak"

Çiftçilerin bölgede bu tür kayıplarının azaltılması için küçükbaş hayvanlarda yılda en az iki defa ilaçlama yapması gerektiğini savunan Başkan Demir, “Bu amaçla idaremiz ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri işbirliği ile bu portatif makineyi ürettik. Bu makinenin imalatı ile beraber inşallah Van Büyükşehir Belediyesine 450 bin TL gibi bir ödenek çıkarttık. Amacımız bu ödenekle bu makinden 15 tane daha üreterek, DAP sorumluluk alanında olan 15 ilimize birer tane göndererek bunun kullanımını yaygınlaştırmaktır” diye konuştu.

Yapılan çalışmayı önemsediklerini ifade eden YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, “Bu çalışma ile parazitlerden koyunlarımızı kurtarmak suretiyle çiftçilerimize ekonomik kayıp açısından büyük bir katkı sunulacaktır. Çünkü hayvanlarının hastalıktan ve parazitlerden ölümü engellenmiş olacak. DAP ile işbirliği içerisinde çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından katılımcılar kurdele keserek makineyi hizmete aldı.

Programa Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Çiftçi Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Suphi Deniz ve besiciler katıldı.