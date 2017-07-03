Van’da motosiklet uygulaması!

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 4 bin 381 noktada motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Van’da ise dün 08:00-22:00 saatleri arasında 4 nokta, 13 ekip ve 41 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Uygulamada, çalıntı ve aranan motosikletler ile aranan şahısların yakalanması amacıyla motosikletlerin ve sürücülerin trafiğe uygunluğu denetlendi. Denetimler sonunda 99 motosiklet kontrol edilirken, 18 ruhsatsız ve plakasız motosiklet trafikten men edildi. 25 motosiklete 28 bin 989 TL, 29 şahsa 18 bin 715 TL idari para cezası uygulandı. 1 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandığı belirtildi.