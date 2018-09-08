Van’da muhasebeciler sahaya çıktı

Van SMMMO Yönetim Kurulunun ilk kez düzenlendiği ve geleneksel hale getirileceği futbol turnuvasına, muhasebeci ve mali müşavirlerden oluşan 8 takımın katılımıyla başladı. Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, amaçlarının mesleki faaliyetlerin yanında, sportif faaliyetleri de yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Diğer mesleki örgütlerinin de futbol turnuvaları gibi sportif faaliyetler yürütmesini öneren Başkan Şahin, "Van, Ağrı Hakkari bölgesinin mali müşavirler odası olarak bu yıl ilk kez düzenlemiş olduğumuz futbol turnuvası bugün başlıyor. Bu turnuvada oynayacak 8 takımımız var. Amacımız meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerin dışında, aynı zamanda sportif faaliyetleri de özendirmek. Diğer taraftan diğer meslek odalarına örnek olmak açısından bunu yapıyoruz. Takımlarımız eleme usulüne gidecek, en sonunda bir kupayla bunu sonlandıracağız. Umuyorum Van’daki diğer mesleki sivil toplum kuruluşları da bunu yapar" dedi.

Futbol turnuvasının açılışına katılan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı A. Masis Yontan ise, turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar diledi.