Van’da Murat Kekilli konseri

Edremit Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından organize edilen konsere halkın ilgisi büyük oldu. Ramazan ayı boyunca Vanlıları birbirinden ünlü sanatçılarla buluşturan Edremit Kaymakamlığı ve belediyesinin dün akşam ki misafiri ise rock müzik sanatçısı Murat Kekilli oldu. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Kekilli’ye halkın ilgisi ise görülmeye değerdi. Kendi şarkıları başta olmak üzere birçok sanatçının da eserlerini seslendiren Kekilli, gördüğü manzara karşısında ise hayranlığını gizleyemedi.

Van’a geçtiğimiz aylarda geldiğini ve Van’ın hayran kalınması gereken bir şehir olduğunu ifade eden Kekilli, “Bizi sizlerle buluşturan Edremit Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Atıf Çiçekli’ye çok çok teşekkür ediyorum. En büyük alkışı da sayın kaymakamımız hak ediyor. Van’a bir daha ne zaman gelirim bilmiyorum, ama sizler hep kalbimde olacaksınız. Sizler, bizleri çok iyi ağırladınız, Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Yaptığı selamlama konuşmasının ardından şarkılarına devam eden Murat Kekilli’ye kalabalık grup da eşlik etti. Kekilli, konserinde seyircilerle eğlenceli anılarını da paylaştı. “Bu Akşam Ölürüm”, “Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın?”, “Unutamam Seni”, “Karagözlüm”, “Çok Yorgunum” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra çeşitli türküleri de seslendiren Kekilli, gecenin ilerleyen saatlerinde ise alkışlar eşliğinde Vanlılarla vedalaşarak sahneden ayrıldı.