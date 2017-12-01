Van’da Naim Süleymanoğlu Parkı’nın açılışı yapıldı

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Parkı ve ilçede yer alan 30 okul parkının toplu açılış töreni İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün katılımıyla gerçekleşti. Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Öztürk, İpekyolu Belediyesi olarak yeşil alan ve parklarla ilgili çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Öztürk, “4 dönüm üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi kardeşlik parkımız da bitmek üzeredir. Nisan ayı içerisinde bunun açılışını yapacağız. Halilağa Mahallesi’nde yapmış olduğumuz park da bitmek üzeredir. Bu parkımızın açılışını da 2 Nisan tarihinde yapacağız. Parkımızın ismini Yüzüncü Yıl Parkı koyduk. Van’ın kurtuluşunun 100. yılında açılışını yapacağız” şeklinde konuştu.

Açılışını gerçekleştirdikleri parka, herkes tarafından sevilen ve herkesin kalbinde yer edinmiş Naim Süleymanoğlu’nun adını verdiklerini ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün açılışını yaptığımı parklardan bir tanesi Naim Süleymanoğlu Parkı’dır. Hepinizin malumu tüm Türkiye tarafından sevilen Naim Süleymanoğlu, geçtiğimiz haftalarda Hakk’ın rahmetine kavuştu. Allah’tan rahmet diliyoruz. Herkes tarafından sevilen ve herkesin kalbinde yer edinmiş birisiydi. Bizim çocukluğumuzda ‘Cep Herkülü’ydü. Bizlere, ülkemize ve toplumumuza büyük mutluluklar yaşattı. Kendi küçük ama yüreği büyük insanın kendinden büyük yüklerin altına nasıl girip bize o sevinci yaşattığını çok iyi biliyoruz. Bizde bugün bir vefa olarak Naim Süleymanoğlu ismini parka verdik. Van’da en azından bir vefa olarak Naim Süleymanoğlu ismini burada yaşatalım dedik. Allah’tan rahmet diliyorum tekrar, mekanı cennet olsun.”

Konuşmanın ardından kesilen kurdele ile parkın açılışını yapıldı.

Açılışa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.