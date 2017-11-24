Van’da NATO skandalı kınandı

Hz. Ömer Camii avlusunda Cuma namazına müteakiben düzenlenen basın açıklamasında bir araya gelen dernek üyeleri ve halk, Norveç’te yapılan NATO tatbikatında ortaya çıkan Atatürk ve Erdoğan fotoğrafı skandalını kınadı. MİDDER Van Şube Başkanı Ahmet Yertürk’ün okuduğu basın açıklamasında, NATO’nun 15 Temmuz darbesinin faili olduğu belirtildi. MİDDER Van Şube Başkanı Yertürk, “1 Mart 1992’de Bosna savaşında gözetim yapmak kaydıyla bu bahsettiğimiz NATO, 110 bin insanın ölümüne vesile olmuştur. İki milyon insanın da yer değişimi ve göç yaşamasına sebebiyet vermiştir. 1. Körfez Savaşında, 1991’de milyonlarca insan ölmüş ve yine NATO’nun gözetiminde olan her GRACE cezaevindeki Iraklı ve bayan kardeşlerimize yapılan zulümleri de aziz milletimiz not almıştır. İki kutuplu dünyanın 21. yüzyılının başları itibariyle ABD egemenliğine dönüşmesiyle NATO’nun görev sorumluluklarıyla başka bir hal aldı” dedi.

Her geçen gün daha da gelişen Türkiye’nin sadece bazı ülkelerin değil, NATO gibi askeri kurumların da açık hedefi haline geldiğini ifade eden Yertürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her geçen gün daha da gelişen Türkiye, sadece bazı ülkelerin değil, NATO gibi askeri kurumların da açık hedefi haline geldi. Geçtiğimiz ağustos ayında Gürcistan’da düzenlenen NATO tatbikatında brifing skandalı, Rusya ile S400 savunma füzesi anlaşmamızın ardından Türkiye kast edilerek icra edilen doğudaki düşmana karşı tatbikatı, NATO’ya yön veren ülkelerin DAEŞ, PKK, PYD ile ilişkileri ve silah yardımları, NATO’nun niyetini açık eden adımlardan bazılarıdır.” Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı.