Van'da ‘Norduz Koyunu Araştırma Merkezi' kuruldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Norduz koyunu ile ilgili Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde ‘Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi' kuruldu.

Açıklamalarda bulunan Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde 'Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Fizyolojik bakımdan farklı ve üstün bir özelliğe sahip olan ve ilçemizde yaşayan Norduz koyununun bu denli bir çalışma ile koruma altına alınması ve isminin tüm ülke geneline yayınlanması ciddi bir çalışma ve başarıdır. Ülkemizde koruma altındaki küçükbaş hayvan ırklarından Norduz koyunu ve keçisi konusunda araştırma yapmak için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde 'Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi' kuruldu. Araştırma merkezi, morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından çoğu yerli koyun ve keçi ırkından farklı ve üstün özellikler gösteren Norduz koyunu ve keçisinin koruma altına alınması, yetiştirilmesi ve ıslahı konularında çalışmalar yapacak. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin esaslar düzenlendi” dedi.

Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, bu araştırma merkezinin açılmasına sebep olan ve bu çalışmaları titizlikle takip eden herkese Gürpınar Ziraat Odası Başkanlığı adına teşekkür ettiklerini belirtti.