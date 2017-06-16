Van’da NRP eğitimi

Van İskele Öğretmenevinin toplantı salonunda yapılan eğitim hakkında konuşan Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Semra Gümüş Gündüz; Neonatal Resüsitasyon Programının (NRP ) yenidoğan için çok önemli olduğunu, sağlık personelinin yenidoğan canlandırmasını bilinçli uygulaması gerektiğini ve mutlaka bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini söyledi.

NRP eğitimine Bakanlık adına kurs sorumlusu olarak Doç. Dr. İlker Günay, Prof. Dr. Ercan Kırımi, Dr. Ufuk Bayrak ve Hemşire Hatice Aydın eğitimci olarak katıldı. Düzenlenen eğitime çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, yenidoğan servisinde görevli doktorlar,hemşireler, ATT ve paramedikden oluşan toplam 25 kişilik sağlık personeli katıldı. Katılımcılar kurs sonunda yapılan uygulamaları başarı ile tamamladılar. Böylelikle yeni oluşturulan ekiple Van ilinin bebek ölüm oranının azaltılması planlanmaktadır.