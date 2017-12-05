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05 Aralık 2017 15:57

Van’da öğrencilere yönelik “biyolojik çeşitlilik’’ eğitimleri

Van’da öğrencilere yönelik “Biyolojik çeşitlilik’’ eğitimleri devam ediyor.

Van’da öğrencilere yönelik “biyolojik çeşitlilik’’ eğitimleri

05 Aralık 2017 15:57


Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından “Biyolojik çeşitlilik ve önemi’’ hakkında eğitim çalışmaları her yıl olduğu gibi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Bu kapsamda, Salih Yıldız İlkokulu ve Ortaokulu’nun 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim çalışmasında; biyolojik çeşitliliğin ülke ve insanlık adına önemi, ülke ve bölgenin biyolojik çeşitliliğinin tanıtılması ve geleceğimizin teminatı olan çocukların bu konulardaki farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor. Ayrıca Van İl Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki endemik ve nesli tehlike altındaki türler ve onların korunması hususunda bilgiler aktarılıyor. “Biyolojik çeşitlilik ve önemi’’ hakkındaki eğitim çalışmaları Van İl Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir takvim doğrultusunda 2017-2018 eğitim-öğretim süresince il genelinde devam edeceği belirtildi.




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