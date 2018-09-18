Van'da ‘Okul güvenliği uygulaması'

Van'da jandarma ekipleri, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 414 personelin katımıyla icra edilen 'Okul güvenliği uygulamasında' 4 bin 980 şahıs, bin 792 araç sorgulaması yapıldı.

Van İl Jandarma komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine eğitim ve öğretim sürecinin huzur ve güven içerisinde tamamlanabilmesi maksadıyla, 17 Eylül 2018 günü ülke genelinde olduğu gibi Van genelinde de saat: 07.00-09.00, 12.00-14.00, 17.00-18.30 saatleri arasındaki okul servis araçlarına yönelik yol kontrol uygulaması saat: 10.00-11.00 saatleri arasında okul önlerinde şahıs kimlik kontrolü ve aramaları, saat 15.00-16.00 arasında internet kafe, oyun salonu ve kahvehane uygulaması icra edildi. İl genelinde 414 personelin katımıyla icra edilen faaliyet neticesinde; 4 bin 980 şahıs, bin 792 araç sorgulaması, 15 umuma açık yerde yapılan kontroller sonucu 1 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulamaların sürekli devam edeceği belirtildi.