Van'da okul servis şoförlerine seminer

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Van Kalesi civarında bulunan Servis ve Okul Taşıtları Kooperatifinde, okul servis şoförlerine daha iyi hizmet vermeleri için bir eğitim verdi. Verilen seminerde; yönetmelikte yapılan son değişiklikler, yapılan değişikliklere uyum sağlanması, taşıtlarda mevcut eksikliklerin giderilmesi gibi konularda bilgi verilirken, özellikle öğrencilerin emniyet kemeri takmaları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine dikkat çekildi.

Program, Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen'in servis şoförlerine seminerin amacıyla ilgili kısa bilgilendirme konuşmasının ardından, Trafik Polis Memuru Özdemir Ünal'ın verdiği seminerle devam etti. Yönetmelikte yapılan son değişiklikler konusunda servis şoförlerini bilgilendireceklerini ifade eden Ünal, “Çünkü öğrenci servis taşımacılığı normal bir personel servis taşımacılığı kadar basit bir konu değildir. Size yönetmelikte yapılan son değişiklikler konusunda bilgi vereceğim” dedi.

Seminerin devamında, okul servis araçlarından aranacak şartlar ile okul servis araçlarında taşımacının şartları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilme yapıldı.