Van'da ‘Okul Sporları' toplantısı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç başkanlığında Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Şube müdürlerinin yanı sıra ilk ve ortaokul beden eğitimi öğretmenlerinin katıldığı okul sporları bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında, 2017-2018 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirildi. Daha sonra 2018-2019 döneminde yapılacak olan faaliyetler ve sistemde yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılmasının ardından konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz okul sporları faaliyetleri, ilimizde yürüttüğümüz en önemli faaliyetlerden biridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak amaç ve hedeflerinin geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin olması bizleri daha çok çalışmaya sevk etmektedir. Ülkemizin sahip olduğu genç ve dinamik nüfus yapısının korunarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi ve spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğinin arttırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla başarılı sporcular yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında onların beden, zihin, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı yetişmeleri için okul sporlarına önem vermekteyiz. Bu ortak çalışmanın mimarları ise siz beden eğitimi öğretmenlerisiniz” dedi.

Van'ın başarı çıtasını hak ettiği seviyelere çıkarmak için hep birlikte çalışarak başaracaklarına inandığını dile getiren İnanç, “2018-2019 eğitim öğretim yılının başta ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını ve bu başarıların yanı sıra başarılı bir spor sezonu da geçirmeyi temenni ediyor, okul sporlarına daha fazla katılım sağlanması, çocuklarımızın sporla buluşması, yetenekli öğrencilerin ortaya çıkması ve bunları en iyi şekilde değerlendirilmesinin temennisi içerisindeyiz. Okul sporları organizasyonunda emeği geçen başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mesai arkadaşlarımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve siz değerli öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.