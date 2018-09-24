Van'da organ bağışına duyarlılık arttı

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki yıl önce açılan ‘Organ Bağışı Tanıtım Ve Farkındalık Standı'nda haftalık 100'e yakın bağış alınıyor. Tanıtım, bağış kaydı alma ve farkındalık oluşturma amacıyla açılan standa özellikle sağlık çalışanları yoğun ilgi gösteriyor.

İHA muhabirine konuşan organ bağışı standı sorumlusu Hemşire Göksenin Laçin, kentte daha önce organ bağışına karşı bir önyargı olduğunu, ancak yapılan bilgilendirme çalışmaları sonucunda duyarlılığın arttığını belirtti. Son yıllarda alınan başvurularla bölgede organ bağışı konusunda Van ilinin ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Laçin, “Yaklaşık 2 yıldır açtığımız stantta insanları bilinçlendirmek, algı oluşturmak ve duyarlılığı artırmak amaçlı çalışmalarda bulunuyoruz. Bu kapsamda giderek duyarlılık arttı. İnsanlarımız bir önyargıyla yaklaşıyor ama biz burada gerekli açıklamaları ve bilinçlendirmeyi yapınca önyargılar yıkılıyor ve organ bağışında bulunuyorlar” dedi.

Organ bağışına genellikle dini açıdan önyargıyla yaklaşıldığını, ancak yapılan bilinçlendirme çalışmalarıyla bu algıların da kırıldığına dikkat çeken Laçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha çok öğretmenler, öğrenciler, bazen hiç belli olmuyor bir inşaat işçisi, bir çiftçi geliyor ve hiç düşünmeden organ bağışında bulunuyor. Bu da bizim için çok sevindirici oluyor. Genellikle dini açıdan biraz önyargıyla yaklaşıyorlar. Tam olarak ameliyat, operasyon aşamaları konusunda bilgi sahibi olunmadığı için vücudunun parçalanacağını düşünerek önyargıyla yaklaşıyorlar. Biz burada o süreci de anlattığımızda kafalarındaki önyargılar değişiyor.”

Organ nakli ihtiyacı olan hastalarla sürekli karşılaştıklarını ve bu konuda yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını dile getiren Hemşire Bahar Çelik ise “Hastanede çalıştığımız için bu konuda sıkıntı yaşayan hastalara hizmet veriyoruz. Orada şifa bekleyen birileri varken, bizim organlarımızın çürüyüp gitmesi çok da mantıklı gelmiyor. Sağlık adına bu konularda sıkıntı yaşayan insanlara yardımcı olabiliriz” diye konuştu.

Buse Dikilitaş isimli vatandaş da, organ bağışı bekleyen birçok hastanın olduğunu hatırlatarak, “Bugün organ bağışı bekleyen çok insan var. Ben de onların o durumlarını gördüm. Gerçekten içler acısı. Bu yüzden insanlarımızı organ bağışına teşvik ediyorum. Tabi takdir onların. Kulaktan duyma bilgilerle değil, yerinden gelip öğrensinler. Bu iş için kendisini adamış, donanımlı kişilerden bilgi alsınlar” şeklinde konuştu.