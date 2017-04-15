Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 16:21

Van’da ortaokul öğrencileri gazete çıkaracak

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Türkiye Eğitim Gönüllüleri (TEGV) aracılığıyla, "Renkli Kalemler Projesi" kapsamında gazete çıkaracak.

Van’da ortaokul öğrencileri gazete çıkaracak

15 Nisan 2017 16:21


Tamamen çocuklar tarafından hazırlanan bir gazetecilik projesi olan "Renkli Kalemler Projesi" kapsamında 12 hafta boyunca bir araya gelerek çalışan 6’ncı sınıf öğrencileri, gazetecilik mesleği ile tanışıyor.


Konuyla ilgili bilgi veren TEGV Muradiye Birim Sorumlusu Buket Müjde, gazetecilik meslekleri hakkında bilgi sahibi olan 12 öğrencinin Muradiye ilçesinde haber toplamaya başladığını belirterek, “Yaklaşık olarak 12 haftadır öğrencilerimiz TEGV tarafından verilen fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazları ile kendi ilçelerinde haber peşinde koşuyor. Ayrıca bu öğrencilerimiz ileride de bu mesleği devam ettirme hayalini kuruyor. Projemizde son aşamaya geldik. Öğrencilerimiz ayrıca Van’daki profesyonel gazetecilerle tanışıp, yerel gazete ziyareti gerçekleştiriyor. Bu ziyaretlerimiz de hazırlanan haberlerle gazetenin ilk sayısında yer alacak” dedi.


‘Renkli Kalemler Projesi’nin amacı ve öneminden bahseden Müjde, “İstanbul’da gazetecilik konusunda eğitim alan İmren Sevgi ve Merve Cebeci isimli gönüllerimiz gözetiminde Mayıs ayı sonunda gazetemiz baskıya girecektir. Şu ana kadar proje kapsamında çocuklarımız Muradiye’deki haberleri takip etti. Gerçek bilgi kaynaklarıyla birçok röportajlar yapıldı. Çocukların kendilerini geliştirmeleri açısından gazetecilik mesleği konusunda ileride sorun yaşamamaları adına bu projeyi çok olumlu buluyoruz” diye konuştu.


Tamamı öğrenciler tarafından hazırlanan gazeteni Mayıs ayı sonlarında baskıya girerek ilçe halkına dağıtılacağı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
12
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:38
  • Güneş :05:22
  • Öğle :12:17
  • İkindi :16:00
  • Akşam :18:51
  • Yatsı :20:24
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!