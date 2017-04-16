Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 10:19

Van’da oy kullanma işlemi

Van’da anayasa değişikliğini öngören referandumun kapsamında oy verme işlemi saat 07.

Van’da oy kullanma işlemi

16 Nisan 2017 10:19

00’de başladı.


619 bin 560 seçmen için bin 920 sandıkta oy kullanılan kentte, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kentte, vatandaşlar saat 07.00’den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen katılımın iyi olduğu gözlenen kentte, oy verme işlemi saat 16.00’a kadar devam edecek.


Bu arada, referandum için kent genelinde 3 bin 500 polis, jandarma bölgesinde ise 8 bin güvenlik görevlisi görev alıyor. Oy verme işlemleri sırasında vatandaşların hiç kimsenin ya da oluşumun, baskısı altında kalmadan, özgür iradelerine göre tercihlerini yapmaları için önlemler alınırken, ayrıca yaşanacak olumsuzlukların bildirilmesi için 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Referandum Harekat Merkezleri de aktif olarak görev yapıyor.


Bu arada İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokuluna gelen vatandaşlar da oylarını kullandı.


Oy kullanma işlemi sonrasında konuşan vatandaşlar, referandumun devlete ve millete hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Allah devletimiz ve milletimiz için hayır uğurlu etsin, inşallah her şey daha iyi olacak” diye konuştular.


Kent genelinde oy verme işlemleri devam ederken, gerek okul çevrelerinde gerekse okul içlerinde yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi.


Öte yandan, Van’ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de, eşi Aylin Çiçekli ile birlikte ilçeye bağlı Yeni Mahalledeki Hilmi Irak İlk ve Ortaokulundaki 1189 Nolu sandıkta oy kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
12
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:38
  • Güneş :05:22
  • Öğle :12:17
  • İkindi :16:00
  • Akşam :18:51
  • Yatsı :20:24
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!