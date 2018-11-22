Van'da ‘Özel eğitim' semineri düzenlendi

Van'da “eğitim ile şekillenen gelecekler” projesi kapsamında öğretmenlere yönelik iki günlük ‘Özel eğitim' semineri düzenlendi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yürütülmekte olan “2018 Yılı Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı” (ÇGMDP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü tarafından hazırlanan “Eğitim İle Şekillenen Gelecekler” projesi hayata geçiyor.

Proje kapsamında “Eğitim İle Şekillenen Gelecekler Projesi” ile özel eğitim alanında ihtiyaç duyulan ders materyallerinin tasarlanması ve bu tasarıların İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan atölyelerde üretilmesi amaçlanmaktadır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel özellikleri ve gelişim alanlarındaki ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanacak materyaller öğrencilere yaparak yaşayarak öğrenme imkânı sunacak, böylelikle eğitim sürecini kolaylaştıracak ve kalıcı hale getirecektir. Hazırlanan materyallerin üretimi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan meslek liseleri ile özel eğitim mesleki eğitim merkezine devam eden öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile özel eğitim alanında çalışan okul öncesi öğretmenleri ve çocuk gelişim öğretmenlerine yönelik Elit World Otelde 2 gün süren bir seminer verildi.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı Nuran Altan Göl, özel eğitim sınıflarında görme, işitme, zihinsel yetersizliği ve otizmi bulunan çocukların eğitim aldığını belirterek, “Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar için eğitim programları bireyselleştirilerek hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu eğitim programları uygulama aşamasında farklı araç ve gerecin ders ortamında kullanılmasını zorunlu kılar. Ayrıca var olan eğitim materyallerinin çoğu belli standartta tutulmakta olup çeşitlilik yönünde arttırılması için Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ülke genelinde ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin geliştirilmesi, yeni tasarımların hazırlanması için yarışmalar ve projeler yapmaktadır. Dereceye giren çalışmalar üretime verilmekte ve ülke genelinde dağıtımları yapılmaktadır. Yerelde bu ihtiyacın giderilmesi için çalışmalar yürütmek istedik. Dolaysıyla projemiz sayesinde kısa ve orta vadede ilimizde özel eğitim alanında ciddi bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacağız. Uzun vadede ise kullanılabilir eğitim materyallerinin ülke genelinde de tanınmasını ve kullanılmasını hedeflemekteyiz. Bu anlamda ulusal eğitim sistemine de katkıda bulunacağız. Projemizin ilk özel amacı özel yetenekli çocuklar ile özel eğitim gereksinimi olan çocukların uygun eğitim materyallerine uygun imkânlar ile sahip olmalarına katkı sunmaktır. Projemiz ile Müdürlüğümüze bağlı mesleki atölyelerde üretimi yapılacak çoğu ders materyalleri çok daha uygun imkânlar ile öğrencilere ulaştırılacaktır. Atölyelerimiz eğitim verilen mekânlar olmanın yanında, üretim yapılabilecek özelliklere de sahip olacaktır” dedi.

Altan Göl'ün ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, DAKA'ya ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri bölümüne yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Tevke, son yıllarda özel eğitim alanında çok iyi seviyelere geldiklerini belirterek, “Engelli bireylere yönelik bakış açısı olumlu yönde değişti. Bu eğitim çalışmalarından dolayı ve bu projenin gerçekleştirilmesinde çabalarından dolayı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ve proje ekibinde görev yapan öğretmenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Semineri alanında uzman akademisyenlerden Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden Doç.Dr. Zerrin Turan, Hacettepe Üniversitesi özel eğitim alanından Doç.Dr. Ayşe Sanem Şahlı, 19 Mayıs Üniversite Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç.Dr. Salih Rakap, 19 Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı Sinan Kalkan, Y.Y.Ü Okul Öncesi Anabilim dalından Dr. Öğrt. Üyesi Asiye Parlak Rakap ve Medel medikal ses ve konuşma bozuklukları uzmanı odyolog Murat Deniz tarafından verildi.

2 günlük yoğun bir çalışmaya katılan öğretmenlerden alınan geribildirimler olumlu yansırken, öğretmenler iki gün süren seminerden çok mutlu ayrıldıklarını belirttiler. Ayrıca program sonun da öğretmenlere ve katılımcılara sertifika verildi.