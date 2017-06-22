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22 Haziran 2017 11:34

Van’da ‘Özel Sağlık Kuruluşları ve Tıp Merkezleri’ değerlendirme toplantısı

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Özel Sağlık Kuruluşları ve Tıp Merkezleri’ değerlendirme toplantısı yapıldı.

Van’da ‘Özel Sağlık Kuruluşları ve Tıp Merkezleri’ değerlendirme toplantısı

22 Haziran 2017 11:34


İlde hizmet veren özel hastaneler, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri ile ilk yarıyılı değerlendirme ve istişare toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen 2017 yılı özel hastaneler ve özel tıp merkezleri değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ümit Yaşar Can başkanlığında, Özel Sağlık Hizmetleri Şube Müdiresi Zehra Atay, özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve diyaliz merkezi temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.


Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ümit Yaşar Can, sağlık sektöründeki değişim ve yenilikleri değerlendirmek için düzenlenen toplantının ana amacının sektörün sorunlarına, sektörün tüm paydaşlarının bir araya geleceği toplantılarla birlikte ortak çözüm alternatifleri oluşturmak ve daha önemlisi kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık sistemine kavuşmasının önünü açmak olduğunu belirtti.


Toplantıda özel sağlık kuruluşlarının sıkıntıları ve talepleri alınarak verilen hizmet ve hizmette yaşanan sorunlar tartışılarak son yönetmenlik yasası çerçevesinde çözüm ve öneriler konuşuldu. Ayrıca toplantıda 2017 yılının hizmet verileri, kamu ve özel hastanelerin sezaryen oranları değerlendirildi.




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